У помощницы Петросяна на безымянном пальце заметили помолвочное кольцо с бриллиантом

В анонсе программы, где девушка расскажет о себе, Татьяна Брухунова отметила, что больше не может молчать.

В течение последних нескольких месяцев в СМИ то и дело появлялись слухи, что Евгений Петросян разводится с юмористкой Еленой Степаненко из-за молодой любовницы, 29-летней Татьяны Брухуновой. Помощница Петросяна предпочитала слухи не комментировать, однако недавно она поняла, что лучше рассказать всю правду, чтобы прекратить сплетни вокруг своего имени и имени Петросяна.

Брухунова пришла в студию к Дмитрию Борисову на программу «Эксклюзив». В анонсе программы она отметила, что ее жизнь полностью изменилась после слухов о романе с уважаемым человеком. Она это все называет шоком. Брухунова отметила, что порог неправды вокруг ее персоны перешел все границы.

Между тем на кадрах видео анонса программы, которая выйдет в эфир 30 декабря, можно увидеть, что на безымянном пальце Брухуновой есть помолвочное кольцо с немаленьким бриллиантом, сообщает портал woman.ru.