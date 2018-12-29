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У помощницы Петросяна на безымянном пальце заметили помолвочное кольцо с бриллиантом

У помощницы Петросяна на безымянном пальце заметили помолвочное кольцо с бриллиантом Татьяна Брухунова/Фото: социальные сети
В анонсе программы, где девушка расскажет о себе, Татьяна Брухунова отметила, что больше не может молчать.

В течение последних нескольких месяцев в СМИ то и дело появлялись слухи, что Евгений Петросян разводится с юмористкой Еленой Степаненко из-за молодой любовницы, 29-летней Татьяны Брухуновой. Помощница Петросяна предпочитала слухи не комментировать, однако недавно она поняла, что лучше рассказать всю правду, чтобы прекратить сплетни вокруг своего имени и имени Петросяна.

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Брухунова пришла в студию к Дмитрию Борисову на программу «Эксклюзив». В анонсе программы она отметила, что ее жизнь полностью изменилась после слухов о романе с уважаемым человеком. Она это все называет шоком. Брухунова отметила, что порог неправды вокруг ее персоны перешел все границы.

Между тем на кадрах видео анонса программы, которая выйдет в эфир 30 декабря, можно увидеть, что на безымянном пальце Брухуновой есть помолвочное кольцо с немаленьким бриллиантом, сообщает портал woman.ru.

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Тэги:
Дмитрий БорисовЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова

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У помощницы Петросяна на безымянном пальце заметили помолвочное кольцо с бриллиантом
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