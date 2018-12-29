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Леонардо Ди Каприо продает дом в Лос-Анджелесе за 1,7 миллиона долларов

Леонардо Ди Каприо продает дом в Лос-Анджелесе за 1,7 миллиона долларов globallookpress.com
Кроме того, стало известно, что звезда кино активно сдает в аренду другую свою недвижимость.

Если кто забыл, почти 20 лет назад, в 1999 году, в мировой прокат вышел мегапопулярный фильм «Титаник», в котором одну из главных ролей сыграл Леонардо Ди Каприо. Работа оказалась для актера весьма успешной как в плане развития дальнейшей карьеры и творчества, так и с финансовой точки зрения. После съемок в картине звезда кино приобрел шикарный особняк в 3560 квадратных футов в Лос-Анджелесе. Тогда покупка обошлась Ди Каприо примерно в 2,6 миллиона долларов.

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Однако сейчас артист выставил на продажу этот элитный дом, построенный в 30-х годах прошлого века. Он оборудован лифтом, в нем есть камин, а проходы украшают французские двери. В особняке имеются четыре спальни и столько же ванных комнат. Во дворе есть бассейн и павильон. Леонардо готов расстаться с особняком за 1,7 миллиона долларов.

Кстати, это, конечно, не единственный объект недвижимости, которым владеет актер. Часть своих домов, как недавно выяснилось, он сдает в аренду. Например, дом в Палм-Спрингс с шестью спальнями, бассейном и сауной он предлагает за 3,75 тысячи долларов в сутки, пишет StarHit.

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Леонардо Ди Каприо продает дом в Лос-Анджелесе за 1,7 миллиона долларов
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