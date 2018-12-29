«Якубович совсем обмельчал»: Шаляпин показал кадр со съемок на «Поле чудес»

Поклонники исполнителя не оставили без внимания то, что на снимке с телеведущим Прохор Шаляпин выделялся ростом.

В своем микроблоге Прохор Шаляпин опубликовал кадр со съемок программы «Поле чудес» на Первом канале. На снимке выпускник «Фабрики звезд» позирует рядом с Леонидом Якубовичем, который по росту значительно уступал молодому исполнителю. Поклонники певца с юмором отметили, что на фото с Шаляпиным телеведущий казался совсем маленьким. «Самая достойная замена Леониду Якубовичу», «С достойными людьми рядом… как приятно», «Почему не во весь рост? Откуда мы знаем, кто выше?!», «Якубович совсем обмельчал», «Какой маленький Леонид Якубович по сравнению с тобой», — прокомментировали фото Прохора Шаляпина верные почитатели.

В последнее время певец стал все чаще появляться на публике с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вместе со светской львицей исполнитель побывал на вручении наград Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2018», после чего они оправились на съемки «Новогоднего огонька». При этом сам Шаляпин настаивает на том, что с Виталиной их связывают дружеские отношения.

Бывшая возлюбленная певца Анна Калашникова в одном из своих интервью призналась, что исполнитель уже задумывается о детях. После расставания с артистом светская львица подружилась с его экс-супругой бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая помогает модели воспитывать ее сына Даниила.