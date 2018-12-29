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«Жонглирует понтами»: Рудковскую раскритиковали за хвастовство богатством

«Жонглирует понтами»: Рудковскую раскритиковали за хвастовство богатством globallookpress.com
Продюсер поделилась снимком в пижаме Louis Vuitton.

Российскому продюсеру Яне Рудковской частенько «достается» от подписчиков в Instagram за потребительский образ жизни, нарочитую демонстрацию своего материального благополучия, излишнее хвастовство не всегда уместными нарядами и прочими атрибутами «красивой жизни».

Новый пост Рудковской в этой социальной сети исключением не стал. Звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала снимок на фоне новогодней елки, увешанной шарами. Сама же Яна позирует в пижаме Louis Vuitton, доставая из сундуков той же престижной марки очередную елочную игрушку.

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В комментариях подписчики первым делом обратили внимание на то, что елка с таким обилием шаров смотрится «какой-то кучей» и вот-вот рухнет от слишком большого количества украшений. Многие уверены, что продюсер проявляет излишество во всем. На что в ответ критикам иронично замечают: «Наша любимая Яночка жонглирует понтами! Не судите ее строго».

Впрочем, как всегда самые преданные за Рудковскую заступились, отмечая, что сама продюсер выглядит очень стильно, а новогоднее дерево – шикарно.

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Тэги:
Louis Vuittonновогодняя елкаНовый годЯна Рудковкая

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«Жонглирует понтами»: Рудковскую раскритиковали за хвастовство богатством
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