Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с отцом своего ребенка

Балерина отметила, что хоть и не живет с Игорем Вдовиным, но они вместе воспитывают дочь.

Известная балерина Анастасия Волочкова, как известно, сейчас счастлива в отношениях с неким молодым человеком, имя которого она не разглашает. Звезда уже много раз выкладывала в Сеть снимки любимого, однако так и непонятно, кто это такой. Между тем у балерины есть ребенок от бизнесмена Игоря Вдовина. Поклонники, по признанию балерины, часто спрашивают ее, участвует ли отец в воспитании дочери Ариадны.

На своей страничке в социальной сети Instagram балерина дала небольшое пояснение. «Ариша со своими родителями. Мы с Игорем живем не вместе, но вместе воспитываем дочь. Папа видел ее на протяжении многих лет раз в полгода. А теперь я счастлива тому, что по моей просьбе он стал проводить с дочерью (самой младшей) больше времени. Я люблю детей всей нашей России, а они любят меня. И я этим очень дорожу», — заметила балерина.

«Сохранять достоинство при расставании — это всему свету рассказывать, какой он подлец, негодяй и вор. Настя, вы знаете, если для вас цель — подписчики, то их количество увеличилось с геометрической прогрессией. Если бы вы научились говорить правду, оставались собой и не пытались казаться лучше, чем вы есть на самом деле», «Дочка с папой? Слава Богу! Хоть не видит этого беспутства! Бедная девочка», «Анастасия, вы — личность, а мелкие людишки всегда что-то будут говорить и что-то додумывать. И все потому, что они мелкие! Счастья вам!» — заметили в комментариях подписчики.