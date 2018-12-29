«Чем старше, тем короче платье»: фанаты не оставили без внимания наряд Ани Лорак

В своем микроблоге украинская певица Ани Лорак опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена в черном мини-платье, украшенном мерцающими блестками и пайетками.

В свои сорок лет Ани Лорак отдает предпочтения облегающим нарядам и мини-платьям, на что обратили внимания и верные почитатели творчества украинской исполнительницы. Этот год выдался для певицы не самым простым: артистка представила новое шоу, стала наставницей вокального проекта «Голос» и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Ни для кого не секрет, что певица переживает не самый простой период в супружеских отношениях. Еще совсем недавно поклонники светской львицы полагали, что Ани счастлива в браке, однако в своем интервью исполнительница рассказала о том, что ей пришлось распрощаться с иллюзиями. Она перестала ощущать себя жертвой, научилась отстаивать свои интересы.

Певица с головой погрузилась в работу, она как и прежде посещает светские мероприятия и различные представления. На днях артистка вместе с семилетней дочкой Софией, которую певица родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, посетила ледовое шоу «Аленький цветочек» с Татьяной Навкой в главной роли.

Особое внимание певица уделяет своему имиджу. Ани Лорак поделилась фото, на котором она позирует в черном мини-платье, украшенном мерцающими блестками и пайетками. При этом поклонники артистки отметили, что с возрастом наряды исполнительницы становятся все короче. Нашлись и те, кто посоветовал артистке сменить «громоздкую обувь».

«Чем старше, тем короче платья», «Красотка, но обувь надо менять… Громоздкая такая, все только портит», — прокомментировали фото Ани Лорак поклонники. Стоит отметить, что многим образ певицы пришелся по вкусу, подписчики не забыли о творческих успехах артистки, заверив, что исполнительницу можно считать примером для подражания для многих представительниц прекрасного пола.