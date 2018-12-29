«Непокорны»: Анджелина Джоли сделала редкие признания о своих детях

Актриса хочет, чтобы ее отпрыски прошли собственный путь бунтарства и борьбы.

Одна из самых востребованных звезд Голливуда редко дает интервью. В основном она высказывается о новых фильмах или рассказывает о своей благотворительной миссии. Обсуждение личной жизни – табу для Анджелины Джоли, также неохотно она длится информацией о своих детях. У Энджи и Брэда Питта их шестеро – трое биологических и трое приемных: 17-летний Мэддокс, усыновленный в Камбодже; 15-летний Пакс из Вьетнама; 13-летняя Захара из Эфиопии; 12 -летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Однако в последнем интервью актриса все-таки рассказала о своих методах воспитания и характерах своих подросших детей. По ее словам, дети многому ее научили. Именно появление детей стало для нее толчком для благотворительной и гуманитарной деятельности. Сыновья и дочери заставили ее сильно вырасти в моральном плане, привнесли в ее жизнь частичку необузданной стихии. Она пришла к выводу, что дети всегда умнее взрослых.

«Все мои дети по-хорошему непокорны. Это интересно и прекрасно. Я не хочу, чтобы они были совершенно послушными маленькими людьми, которые говорят только то, что уместно», — высказалась она.

Джоли призналась, что мама прошла период непокорности в юности и хотела бы, что ее дети тоже получили такой опыт. Только через бунтарство, по ее убеждению, можно найти себя.

«Я была юным панком. Мне нравилась идея борьбы за свои идеалы, за то, во что верю. Нравилось быть храброй в жизни, в своем выборе, нравилась способность сделать что-то по-своему», — отметила Энджи, добавив, что она в этом плане не сильно изменилась.

больше по теме Семью Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушила буддийская татуировка Хотя именно она должна была оберегать брак звезд.

Также звезда отметила, что всячески оберегает детей от социальных сетей. Конечно, старшие дети пользуются интернетом, но после того, как они не раз читали про себя недостоверную информацию, некорректные высказывании и откровенные слухи о своих родителях, они научились фильтровать данные, пишет Spletnik.

«Мы последняя семья, которой нет на Facebook», — отметила Джоли.

Ранее она призналась, что не воспитывает детей так, чтобы они жили в розовых очках. Она старается обсуждать с ними даже самые неоднозначные и скандальные темы. Являясь активным борцом против сексуального насилия, она призналась,что обсуждает эту тему и со своими детьми.