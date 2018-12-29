Гоша Куценко вывел на сцену свою четырехлетнюю дочь

Маленькая Женя держала отца за руку и зала не боялась.

На своей странице в социальной сети Instagram известный российский актер Гоша Куценко поделился небольшим роликом, в котором запечатлен исторический и трогательный момент – его средняя дочь Женя впервые выходит на большую сцену.

больше по теме Гоша Куценко пожаловался на отсутствие интересных предложений по работе Актеру не предлагают главных ролей в картинах и популярных сериалах.

Это произошло в Центральном Академическом театре Российской армии по окончании мюзикла «Пола Негри». Маленькая Женя держала папу за руку и, по словам гордого отца, сцены не боялась. А это, заключают поклонники Гоши Куценко, хороший знак – значит, артистка растет!

К слову, Женя уже давно начала проявлять актерские способности: любит что-то изображать и стихи читает замечательно. Как пишет издание «7 дней», если бы у девочки был свой блог в соцсетях, она была бы не менее популярна, чем, например, дочь Александра Реввы или Максима Галкина.