Дизайнер обвинила Стефанию Маликову в мошенничестве
Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания не только красивая девушка, но и преуспевающая модель. Девушка в свои 18 лет уже зарабатывает на коммерческих съемках, выступает в качестве модели и публикует рекламные посты на своей страничке в социальной сети Instagram. Микроблог приносит Стефании неплохой заработок. На ее страничку подписаны, как правило, такие же молодые девушки, которым очень интересно узнать, как живет знаменитость.
Не так давно на Стефанию пожаловался один из российских дизайнеров. Причем сделала она это на страничке отца девушки Дмитрия Маликова. Дизайнер уверяет, что Стефания взяла у нее несколько купальников на сумму 27 тысяч рублей. Взамен девушка обещала рассказать о дизайнере на своей страничке в соцсетях, таким образом «отработав» купальники. Однако девушка по каким-то причинам этого не сделала.
Дизайнер рассказала, что пыталась связаться с девушкой, однако та на связь не выходит. Игнорирование сообщений длилось, по словам дизайнера, в течение нескольких месяцев. Маликов и его дочь пока никак информацию не прокомментировали, а вот пользователи встали на сторону дизайнера. Они уверены, что Стефания должна ответить за свой необдуманный поступок и извиниться перед дизайнером, сообщает «Комсомольская правда».