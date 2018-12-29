Дизайнер обвинила Стефанию Маликову в мошенничестве

Девушка утверждает, что дочь певца взяла у нее пять купальников, но не расплатилась рекламой.

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания не только красивая девушка, но и преуспевающая модель. Девушка в свои 18 лет уже зарабатывает на коммерческих съемках, выступает в качестве модели и публикует рекламные посты на своей страничке в социальной сети Instagram. Микроблог приносит Стефании неплохой заработок. На ее страничку подписаны, как правило, такие же молодые девушки, которым очень интересно узнать, как живет знаменитость.

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Не так давно на Стефанию пожаловался один из российских дизайнеров. Причем сделала она это на страничке отца девушки Дмитрия Маликова. Дизайнер уверяет, что Стефания взяла у нее несколько купальников на сумму 27 тысяч рублей. Взамен девушка обещала рассказать о дизайнере на своей страничке в соцсетях, таким образом «отработав» купальники. Однако девушка по каким-то причинам этого не сделала.

Дизайнер рассказала, что пыталась связаться с девушкой, однако та на связь не выходит. Игнорирование сообщений длилось, по словам дизайнера, в течение нескольких месяцев. Маликов и его дочь пока никак информацию не прокомментировали, а вот пользователи встали на сторону дизайнера. Они уверены, что Стефания должна ответить за свой необдуманный поступок и извиниться перед дизайнером, сообщает «Комсомольская правда».