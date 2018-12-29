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Ирина Шейк удивила поклонников снимком в мужских трусах

Ирина Шейк удивила поклонников снимком в мужских трусах Ирина Шейк/фото: instagram
Звезда заявила, что ей так уютнее.

Известная российская модель Ирина Шейк то и дело удивляет общественность смелыми фотографиями. Шейк является моделью с мировым именем. У нее огромное количество рекламных контрактов. На очередном снимке, опубликованном в социальной сети Instagram, Шейк сидит на подоконнике в удобных трикотажных мужских трусах. В руке у нее стаканчик с кофе. Звезда улыбается и радуется жизни. «Мне так уютно», — кратко подписала она снимок.

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«Подумала, что в аэропорту в трусишках сидит», «Супер! Красивая девушка!», «Ой, у меня такие же трусы. Прямо сейчас в них!», «Блин, трусы мужские. Удивительно, но красиво», — заметили в комментариях поклонники Ирины Шейк.

Отметим, что Ирина Шейк родилась в небольшом городе Еманжелинске в Челябинской области. Она иногда приезжает на родину навестить свою бабушку. Основное время модель проводит в США, где у нее дом. Шейк замужем за актером Брэдли Купером. У пары есть совместная дочь.

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Ирина Шейк удивила поклонников снимком в мужских трусах
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