Ирина Шейк удивила поклонников снимком в мужских трусах

Звезда заявила, что ей так уютнее.

Известная российская модель Ирина Шейк то и дело удивляет общественность смелыми фотографиями. Шейк является моделью с мировым именем. У нее огромное количество рекламных контрактов. На очередном снимке, опубликованном в социальной сети Instagram, Шейк сидит на подоконнике в удобных трикотажных мужских трусах. В руке у нее стаканчик с кофе. Звезда улыбается и радуется жизни. «Мне так уютно», — кратко подписала она снимок.

«Подумала, что в аэропорту в трусишках сидит», «Супер! Красивая девушка!», «Ой, у меня такие же трусы. Прямо сейчас в них!», «Блин, трусы мужские. Удивительно, но красиво», — заметили в комментариях поклонники Ирины Шейк.

Отметим, что Ирина Шейк родилась в небольшом городе Еманжелинске в Челябинской области. Она иногда приезжает на родину навестить свою бабушку. Основное время модель проводит в США, где у нее дом. Шейк замужем за актером Брэдли Купером. У пары есть совместная дочь.