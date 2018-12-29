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Звезда «Реальных пацанов» уходит из сериала

Звезда «Реальных пацанов» уходит из сериала globallookpress.com
Антон Богданов признался, что сейчас его привлекают более серьезные амплуа.

Один из самых популярных актеров многосезонного сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов заявил о своем уходе из проекта, которому посвятил несколько лет своей жизни. Причем артист даже не намерен доигрывать шестой сезон фильма, и плавно, как говорится, по ходу пьесы, покинет съемочную площадку. В самом же сериале все будет обставлено так, как будто Антоха отправится за лучшей жизнью и уедет от своих закадычных друзей.

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Это в некотором смысле недалеко от истины. После съемок в большом кино, а пермский артист сыграл одну из ролей в фильме «Т-34», который выйдет на большие экраны 1 января 2019 года, Антон Богданов решил переключиться на более серьезные роли.

Как рассказывает актер, решение это окончательное, хотя авторы «Реальных пацанов» и уговаривали его остаться в проекте и совмещать работу. Однако артист остался в своем решении непреклонен, пишет «Эхо Москвы. Пермь».

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Тэги:
"Т-34"актерАнтон Богдановсериал "Реальные пацаны"

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Звезда «Реальных пацанов» уходит из сериала
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