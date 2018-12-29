Звезда «Реальных пацанов» уходит из сериала

Антон Богданов признался, что сейчас его привлекают более серьезные амплуа.

Один из самых популярных актеров многосезонного сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов заявил о своем уходе из проекта, которому посвятил несколько лет своей жизни. Причем артист даже не намерен доигрывать шестой сезон фильма, и плавно, как говорится, по ходу пьесы, покинет съемочную площадку. В самом же сериале все будет обставлено так, как будто Антоха отправится за лучшей жизнью и уедет от своих закадычных друзей.

Это в некотором смысле недалеко от истины. После съемок в большом кино, а пермский артист сыграл одну из ролей в фильме «Т-34», который выйдет на большие экраны 1 января 2019 года, Антон Богданов решил переключиться на более серьезные роли.

Как рассказывает актер, решение это окончательное, хотя авторы «Реальных пацанов» и уговаривали его остаться в проекте и совмещать работу. Однако артист остался в своем решении непреклонен, пишет «Эхо Москвы. Пермь».