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Николь Кидман написала трогательные слова в день рождения дочери

Николь Кидман написала трогательные слова в день рождения дочери Кидман поздравила дочь с днем рождения. www.instagram.com
Актриса публично поздравила девочку в своем Instagram.

Популярная голливудская актриса Николь Кидман в своем аккаунте в Instagram поздравила свою младшую дочь с днем рождения. Фейт Маргарет исполнилось 29 декабря 8 лет, и по этому случаю Кидман опубликовала фото золотой восьмерки, украшенной фонариками.

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Кроме того, она сделала трогательную подпись к фото, в которой обратилась к дочери. «Нашей девочке сегодня исполняется 8 лет. Мы любим тебя так сильно. Ты приносишь нам больше счастья, чем мы могли когда-либо мечтать», — написала актриса. Поклонники в комментариях поздравили девочку с днем рождения.

Фейт Маргарет — младший ребенок 51-летней голливудской звезды и ее супруга Кита Урбана. Как передает Dailymail, девочка появилась на свет с помощью суррогатной мамы. Когда малышке исполнилось шесть, она познакомила дочь со своей «второй» мамой. Ранее Кейт Урбан поделился очаровательной рождественской фотографией с женой, на которой пара выглядела действительно счастливой.

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Николь Кидман написала трогательные слова в день рождения дочери
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