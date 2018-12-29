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Эмма и Александр Малинины показали свой завтрак на Мальдивах

Эмма и Александр Малинины показали свой завтрак на Мальдивах Эмма и Александр Малинины (Фото: Instagram)
Вместе с заслуженным артистом РСФСР Александром Малининым на Мальдивские острова отправилась вся семья исполнителя.

Александр и Эмма Малинины вместе с 18-летними двойняшками Фролом и Устиньей отправились на каникулы. Для отдыха супруги выбрали Мальдивские острова. Буквально на днях дочка заслуженного артиста РСФСР запечатлела завтрак своих родителей, позже сама Эмма поделилась свежими кадрами в своем Instagram. «Доброе утро!» — написала она в микроблоге супруга артиста, показав, какие именно блюда они с Александром выбирают для ранней трапезы, отдавая предпочтение экзотическим фруктам. Избранница певца тщательно следит за рационом всей семьи. В свои 56 лет Эмма Малинина не забывает о занятиях спортом, пеших прогулках, стараясь проводить каждый из дней на курорте с пользой.

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Напомним, что еще в ноябре младшие дети исполнителя отметили свое совершеннолетие. Устинья устроила праздник в одном из ресторанов на Рублевке, пригласив на торжество именитых гостей, среди которых была замечена и дочка телеведущей Екатерины Одинцовой — Дина Немцова, не смог пропустить день рождения сестренки и выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин.

В отличие от Устиньи, ее брат Фрол редко появляется на общих снимках с родителями и практически не интересуется миром шоу-бизнеса, светскими раутами и вечеринками. Наследница Александра Малинина пошла по стопам своего знаменитого отца, девушка увлекается вокалом и удивляет поклонников красивым голосом и чистым тембром.

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Эмма и Александр Малинины показали свой завтрак на Мальдивах
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