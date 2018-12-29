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Лиза Монеточка смогла заработать больше 30 миллионов рублей за год

Лиза Монеточка смогла заработать больше 30 миллионов рублей за год Лиза Монеточка / фото: instagram.com
Звезда пропустила вперед себя в рейтинге самых высокооплачиваемых молодых исполнителей только рэпера Элджея.

Известная российская певица Лиза Монеточка стала одной из самых высокооплачиваемых молодых музыкантов года. Она смогла заработать за 2018 год чуть больше 31 миллиона рублей. Кроме денег за концерты, она заработала на продаже записей и стриминге – подзагрузке игровых данных в компьютерных играх. Выручка составила около 12 миллионов рублей. Также она заработала на рекламе и сувенирной продукции со своим изображением.

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Отметим, что первое место в рейтинге занял популярный исполнитель Элджей. Его заработок составил порядка 53 миллионов рублей в год. Большую часть денег Элджей заработал на концертной деятельности. Кроме того, ему удалось получить деньги за контракт с компанией Universal Music Russia. Сумма колеблется от десяти до двадцати миллионов рублей. Неплохие деньги Элджей заработал и на корпоративах. В рейтинг самых высокооплачиваемых молодых исполнителей также попали рэперы Хаски (19,7 млн рублей), FACE (12,7 млн рублей) и Pharaoh (12 млн рублей), сообщает издание thebell.io.

Отметим, что Лиза Монеточка произвела настоящий фурор в этом году. Ее песни стали крутить на популярных радиостанциях. Кроме того, звезду стали приглашать на записи раскрученных программ. В частности, ее можно было увидеть в студии у Ивана Урганта. Именно там она призналась, что в детстве слушала много музыки группы «Ленинград», которую обожает ее папа.

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Лиза МонеточкахаскиЭлджей

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Лиза Монеточка смогла заработать больше 30 миллионов рублей за год
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