НОВОСТИ

Прохор Шаляпин мечтает о покупке дома для себя и Виталины Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин мечтает о покупке дома для себя и Виталины Цымбалюк-Романовской globallookpress.com
Артист поделился своими планами на 2019 год.

В «Мосаквариуме» с большим успехом проходит новогоднее шоу «Вокруг света за Новый год», которое с удовольствием посещают и звездные зрители со своими совсем маленькими детьми, и детьми повзрослее. Есть и те, кто пока детей не имеет, как, например, Прохор Шаляпин со своей спутницей Виталиной Цымбалюк-Романовской.

больше по теме
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся к зачатию ребенкаМалыш может появиться на свет уже в следующем году.

Перед началом спектакля звезды рассказали, с чем у них ассоциируется наступающий год Свиньи, а также поведали о своих планах и надеждах на 2019 год. По словам Виталины, первое, что приходит у нее на ум, – это бывший муж, который как раз родился в год Свиньи. Больше бывшая жена легендарного актера не проронила ни слова о своем экс-супруге. Ведь рядом стоял ее нынешний возлюбленный, с которого она буквально не сводила глаз.

Прохор же признался, что в новом году он мечтает приобрести для себя и Виталины дом. Однако рассказывать, где он планирует взять деньги на такую дорогую покупку, распространяться не стал, пишет «Собеседник».

Вам может быть интересно:
Прохор Шаляпин намекнул, что ему удалось выбиться из грязи в князи Сначала ребеночек: Прохор Шаляпин рассказал, когда сыграет свадьбу с Виталиной Прохор Шаляпин сравнил свои отношения с Цымбалюк-Романовской с цветением сакуры
Тэги:
Виталина Цымбалюк-Романовскаяпокупка домаПрохор Шаляпин

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прохор Шаляпин мечтает о покупке дома для себя и Виталины Цымбалюк-Романовской
Интересно?
Поделись с друзьями: