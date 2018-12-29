Прохор Шаляпин мечтает о покупке дома для себя и Виталины Цымбалюк-Романовской

Артист поделился своими планами на 2019 год.

В «Мосаквариуме» с большим успехом проходит новогоднее шоу «Вокруг света за Новый год», которое с удовольствием посещают и звездные зрители со своими совсем маленькими детьми, и детьми повзрослее. Есть и те, кто пока детей не имеет, как, например, Прохор Шаляпин со своей спутницей Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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Перед началом спектакля звезды рассказали, с чем у них ассоциируется наступающий год Свиньи, а также поведали о своих планах и надеждах на 2019 год. По словам Виталины, первое, что приходит у нее на ум, – это бывший муж, который как раз родился в год Свиньи. Больше бывшая жена легендарного актера не проронила ни слова о своем экс-супруге. Ведь рядом стоял ее нынешний возлюбленный, с которого она буквально не сводила глаз.

Прохор же признался, что в новом году он мечтает приобрести для себя и Виталины дом. Однако рассказывать, где он планирует взять деньги на такую дорогую покупку, распространяться не стал, пишет «Собеседник».