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Константин Хабенский будет рассказывать о себе на страничке в соцсетях супруги

Константин Хабенский будет рассказывать о себе на страничке в соцсетях супруги Константин Хабенский (Фото: Globallookpress.com)
Ольга Литвинова не обиделась на тех, кто подписывался на нее из-за мужа.

Супруга актера Константина Хабенского Ольга Литвинова призналась на своей страничке в социальной сети Instagram, что ее мужа нет в социальных сетях. Однако это вовсе не значит, что фанаты не смогут узнавать последние новости об актере. Это можно будет сделать на ее страничке. Литвинова отметила, что не держит обиды на тех, кто подписался на нее исключительно из-за мужа.

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«Спасибо за мужество, но я, в свою очередь, признаюсь вам, что не питаю никаких иллюзий на этот счет! Я понимаю, что Константин на первом месте и я этому очень и очень рада! Мы и решили «оживить» мою страницу, чтобы было пространство в Интернете, где Константин мог бы официально и достоверно сообщать о себе, поскольку Константина нет ни в одной соцсети и не просите об обратном», — заметила Литвинова.

«Каюсь, да, Константин — мой любимый актёр, и так как увидеть что-то достоверное можно только у вас, подписалась. С наступающим! Счастья вам!», «Как хорошо, что появились вы — связующая ниточка. С наступающим вас обоих», «Люблю Константина еще с театра Ленсовета, замечательный актер с морем обаяния. С наступающим! Успехов и радости в новом году», «Лично я не знала, что вы супруга Хабенского. Увидела Вас в сериале «Ищейка». Сначала бесилась, а потом поняла, что в вашем персонаже узнаю себя. Вы очень красивая и самодостаточная женщина. И да, с мужем вам тоже повезло», — заметили в комментариях поклонники.

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Константин ХабенскийОльга ЛитвиноваСоциальные сети

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Константин Хабенский будет рассказывать о себе на страничке в соцсетях супруги
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