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«Мы побоялись и согрешили»: Таисия Повалий рассказала, почему в браке с Игорем Лахутой у них нет детей

«Мы побоялись и согрешили»: Таисия Повалий рассказала, почему в браке с Игорем Лахутой у них нет детей globallookpress.com
31 декабря исполнится 25 лет совместной жизни певицы и продюсера.

Не так много звезд на небосклоне российской эстрады, которые могут похвастаться своим настоящим, простым счастьем в личной жизни, крепкой семьей, душевным покоем. Таисия Повалий – как раз из них.

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По словам певицы, она почти никогда не расстается со своим мужем, продюсером Игорем Лахутой. И вопреки расхожему мнению о том, что разлуки семейным парам жизненно необходимы, брак Таисии и Игоря, к слову, заключенный 31 декабря 25 лет назад, с годами становится только крепче.

Как признается Повалий, их семейное счастье стоит на трех китах: всегда вместе, оба супруга живут музыкой и, наконец, у звездной пары общие цели отличные друзья. Однако, один момент все же омрачает жизнь певицы. С болью и сожаление артистка признается в том, что так и не родила Игорю ребенка, хотя сейчас в супругов трое детей на двоих, родившихся от предыдущих браков. Но вот общего – нет.

«Все надо делать в свое время. Боженька нам с Игорем давал детей, – призналась певица однажды. – Но тогда мы еще жили на съемной квартире и не понимали, что нас ждет. У нас могло быть трое… Но мы побоялись и согрешили», — цитирует певицу издание «Собеседник».

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детипевицасемьяТаисия Повалий

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«Мы побоялись и согрешили»: Таисия Повалий рассказала, почему в браке с Игорем Лахутой у них нет детей
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