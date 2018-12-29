Приемная дочь Урганта приехала из США на праздники

Ведущий выложил снимок Эрики в свой Instagram.

Ведущий «Первого канала» Иван Ургант рассказал поклонникам в своем аккаунте в Instagram, что к ним с женой приехала дочь Эрика. 18-летняя девушка ранее решила учиться в США и отправилась в другую страну, а теперь, вероятно, она прилетела на новогодние праздники.

Ургант выложил фото Эрики у большого зеркала, в котором девушка отражается. И пошутил в подписи: «Эрика приехала с сестрой!». Фото, вероятно, сделано в доме у Урганта.

Поклонники в комментариях порадовались за ведущего, что он будет встречать Новый год всей семьей. Кроме того, многие стали хвалить Урганта за то, как он любит своих детей. «Я восхищаюсь, как вы, Ваня, любите своих детей, особенно старшую дочь. Это прям до слез, потому что чаще всего отцам вообще плевать», «Ну это же Ургант! Он да не пошутит!», «Как быстро время летит, какая дочь у вас взрослая», — написали поклонники в комментариях к снимку.