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Юлия Барановская попросила пожалеть Андрея Аршавина

Юлия Барановская попросила пожалеть Андрея Аршавина Юлия Барановская/пресс-служба ведущей
Звездной ведущей надоело слушать комментарии про своих детей, которых оставил их отец.

Телеведущая Юлия Барановская вместе с тремя своими детьми укатила отдыхать в Намибию. В Африке молодая мама ведет активный образ жизни и делится фотографиями с отдыха. Звезда выкладывает снимки с носорогами и морскими тюленями. Видно, что Юлия безумно счастлива вместе со своими детьми от брака с футболистом Андреем Аршавиным.

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Между тем в Сети то и дело раздаются негативные высказывания в адрес бывшего игрока «Зенита» и «Арсенала». Многие поклонники откровенно жалеют Барановскую, которая осталась одна с тремя детьми. Юли надоело слушать эти «возгласы», и она грубо ответила одной из подписчиц. «Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно, молча. Спасибо», — заявила Барановская.

«Какие они у вас хорошенькие, все как на подбор!», «Юля! Такие красивые дети у вас! Всё-таки большая польза есть от вашего бывшего», «Молодец! Восхищаюсь этой сильной женщиной, сама воспитывает троих детей», — поддержали в комментариях подписчики Юлию Барановскую.

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Тэги:
Андрей АршавинНамибияЮлия Барановская

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Юлия Барановская попросила пожалеть Андрея Аршавина
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