Костюшкин отжался перед камерой для мотивации ленивых коллег

Певец записал видео, на котором занимается спортом.

Известный своей спортивной фигурой певец Станислав Костюшкин записал для своих ленивых коллег мотивационное видео в Instagram. На записи он отжимается от пола несколько раз. При этом Костюшкин даже чередует отжимания от рук и от кулаков.

В подписи к видео он указал, что адресует это тем коллегам, которые пытаются объяснять свою лень предновогодней гонкой. «Слышу от многих артистов: «Ты же знаешь мой график, какой там спорт». Решил выставить видосик для мотивации звезд эстрады», — написал бывший солист группы «Чай вдвоем».

Поклонники, а особенно поклонницы пришли в восторг от записи. Многие похвалили Костюшкина за усердие и такое ответственное отношение к своей фигуре. Другие написали, что на него действительно можно равняться. «Стас, молодца!!! Вот на тебя и нужно равняться «некоторым» мужьям», «Спортсмен, комсомол, красавец», «Правильно, Стас, отжиматься можно везде и много времени не нужно», — написали в комментариях певцу.