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Костюшкин отжался перед камерой для мотивации ленивых коллег

Костюшкин отжался перед камерой для мотивации ленивых коллег Костюшкин записал видео для коллег. www.instagram.com
Певец записал видео, на котором занимается спортом.

Известный своей спортивной фигурой певец Станислав Костюшкин записал для своих ленивых коллег мотивационное видео в Instagram. На записи он отжимается от пола несколько раз. При этом Костюшкин даже чередует отжимания от рук и от кулаков.

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В подписи к видео он указал, что адресует это тем коллегам, которые пытаются объяснять свою лень предновогодней гонкой. «Слышу от многих артистов: «Ты же знаешь мой график, какой там спорт». Решил выставить видосик для мотивации звезд эстрады», — написал бывший солист группы «Чай вдвоем».

Поклонники, а особенно поклонницы пришли в восторг от записи. Многие похвалили Костюшкина за усердие и такое ответственное отношение к своей фигуре. Другие написали, что на него действительно можно равняться. «Стас, молодца!!! Вот на тебя и нужно равняться «некоторым» мужьям», «Спортсмен, комсомол, красавец», «Правильно, Стас, отжиматься можно везде и много времени не нужно», — написали в комментариях певцу.

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Стас Костюшкин

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Костюшкин отжался перед камерой для мотивации ленивых коллег
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