После разговора с Виторганом Богомолов вернулся к Дарье Мороз

По информации СМИ, актриса и режиссер сейчас вместе отдыхают в Берлине.

Возможное расставание одной из ярких пар российского шоу-бизнеса Максима Виторгана и Ксении Собчак стало в последнее время одной из самых обсуждаемых тем в звездной тусовке и СМИ. Причиной разлада в отношениях супругов называется увлечение телеведущей режиссером Константином Богомоловым. К тому же еще большая интрига нагнетается невозмутимой позицией в этой ситуации мужа Ксении.

Однако сейчас в любовном квадрате звезд все запуталось еще больше. Недавно между Виторганом и Богомоловым состоялся тяжелый и эмоциональный разговор, после которого режиссер и Дарья Мороз уехали вместе отдыхать в Берлин.

«Они как бы расстались из-за Ксении, но как бы и нет. Мост к запасному аэродрому режиссер заминировал, но не подорвал», — цитирует Telegram-канал «Двойная сплошная» сайт Dni.ru.