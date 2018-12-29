НОВОСТИ

После разговора с Виторганом Богомолов вернулся к Дарье Мороз

После разговора с Виторганом Богомолов вернулся к Дарье Мороз Фото: Борис КУДРЯВОВ
По информации СМИ, актриса и режиссер сейчас вместе отдыхают в Берлине.

Возможное расставание одной из ярких пар российского шоу-бизнеса Максима Виторгана и Ксении Собчак стало в последнее время одной из самых обсуждаемых тем в звездной тусовке и СМИ. Причиной разлада в отношениях супругов называется увлечение телеведущей режиссером Константином Богомоловым. К тому же еще большая интрига нагнетается невозмутимой позицией в этой ситуации мужа Ксении.

больше по теме
В СМИ обсуждают развод Дарьи Мороз и ее супруга Константина БогомоловаВ Сети в последнее время активно обсуждают возможный развод актрисы Дарьи Мороз и ее мужа Константина Богомолова. По неподтвержденной информации, пара больше не живет вместе.

Однако сейчас в любовном квадрате звезд все запуталось еще больше. Недавно между Виторганом и Богомоловым состоялся тяжелый и эмоциональный разговор, после которого режиссер и Дарья Мороз уехали вместе отдыхать в Берлин.

«Они как бы расстались из-за Ксении, но как бы и нет. Мост к запасному аэродрому режиссер заминировал, но не подорвал», — цитирует Telegram-канал «Двойная сплошная» сайт Dni.ru.

Вам может быть интересно:
Анастасия Волочкова вмешалась в конфликт Собчак и Шнурова Божена Рынска уличила Ксению Собчак в измене мужу Дарья Мороз стала обладательницей квартиры в Москве
Тэги:
Дарья МорозКонстантин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После разговора с Виторганом Богомолов вернулся к Дарье Мороз
Интересно?
Поделись с друзьями: