«Тетя Оля, которой 55 лет»: поклонники раскритиковали новый образ Бузовой

Певица выложила снимок с новой прической в Instagram, и фанаты не оценили.

Певица Ольга Бузова удивила своих фанатов. Но не новой песней или видео, а внезапно строгим и «повзрослевшим» образом. Бузова выложила в свой instagram фото с новой прической и в строгом костюме, и получила шквал критики.

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Фанаты отметили, что это совершенно не ее образ, и больше того, что Бузова в таком костюме и с такой прической выглядит «тетей» и сильно старше. Многие в комментариях попытались сказать об этом звезде помягче, другие открыто написали, что Ольге стоит отказаться от такой прически и такого стиля.

«Это самый неудачный образ. Тетя Оля которой 55 лет», «Взрослее выглядит с темными волосами», «Ужас, прибавила себе 15 лет, вообще Бузова быстро стареет не потому, что много работает, масочки, которые рекламирует ей не помогут, волосы нарощенные, кожа не дышит под слоем штукатурки, мне 46, я и то красивей», «Ты всегда идеально красивая, но это что-то не для тебя», — написали фанаты в комментариях.