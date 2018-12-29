Певица Вера Брежнева попала в «черный список» НТВ

О причинах конфликта телевизионщиков и звезды ничего неизвестно.

На состоявшееся не так давно вручение премии Нового радио «Высшая лига» приехали многие российские звезды. Последние хиты, умопомрачительные наряды кумиров и, конечно, само вручение наград — все это 30 декабря смогут увидеть зрители телеканал НТВ. Однако, выступление Веры Брежневой, которая ради статусного мероприятия специально меняла свои многочисленные планы, в трансляцию не попало. Его просто вырезали.