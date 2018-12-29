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Певица Вера Брежнева попала в «черный список» НТВ

Певица Вера Брежнева попала в «черный список» НТВ фото: instagram.com/ververa/
О причинах конфликта телевизионщиков и звезды ничего неизвестно.

На состоявшееся не так давно вручение премии Нового радио «Высшая лига» приехали многие российские звезды. Последние хиты, умопомрачительные наряды кумиров и, конечно, само вручение наград — все это 30 декабря смогут увидеть зрители телеканал НТВ. Однако, выступление Веры Брежневой, которая ради статусного мероприятия специально меняла свои многочисленные планы, в трансляцию не попало. Его просто вырезали.

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По слухам, на исключении из телеверсии вручения премии настояло руководство НТВ, которое внесло звезду в свой «черный список». О причинах конфликта Брежневой с телевизионщиками ничего неизвестно. Однако, у самой певицы НТВ никогда в чести не был. Нередко случалось, что она отказывалась общаться с представителями канала, пишет «Собеседник».

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Тэги:
Вера Брежневателеканал НТВЧёрный список

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Певица Вера Брежнева попала в «черный список» НТВ
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