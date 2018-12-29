Александр Кержаков обвинил жену в организации заказного убийства

Соответствующее заявление бывший футболист «Зенита» уже написал в полиции.

Страсти вокруг бракоразводного процесса футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой разгораются с новой силой. Только утихла шумиха с возвращением спортсменом полуторагодовалого сыны матери мальчика, как стало известно о том, что Александр обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвиняет почти бывшую супругу в планировании заказного убийства.

больше по теме Кержаков выложил душераздирающее видео первой встречи Тюльпановой с сыном По мнению адвоката футболиста, Милана страдает психическим расстройством.

Об этом на своей странице в Instagram сначала написала сама «заказчица», отметив, что ее супруг сделал это «как обычно, без фактов, но от души». А позже новость подтвердил и сам Александр. По словам Кержакова, у него были объективные причины и основания опасаться за свою жизнь, пишет «Фонтанка»

При этом, Милана посоветовала мужу «жить спокойно – никто не покушается на его драгоценную жизнь».