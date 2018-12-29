Александр Кержаков обвинил жену в организации заказного убийства
Соответствующее заявление бывший футболист «Зенита» уже написал в полиции.
Страсти вокруг бракоразводного процесса футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой разгораются с новой силой. Только утихла шумиха с возвращением спортсменом полуторагодовалого сыны матери мальчика, как стало известно о том, что Александр обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвиняет почти бывшую супругу в планировании заказного убийства.
При этом, Милана посоветовала мужу «жить спокойно – никто не покушается на его драгоценную жизнь».
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