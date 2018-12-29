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Александр Кержаков обвинил жену в организации заказного убийства

Александр Кержаков обвинил жену в организации заказного убийства Фото: globallook
Соответствующее заявление бывший футболист «Зенита» уже написал в полиции.

Страсти вокруг бракоразводного процесса футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой разгораются с новой силой. Только утихла шумиха с возвращением спортсменом полуторагодовалого сыны матери мальчика, как стало известно о том, что Александр обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвиняет почти бывшую супругу в планировании заказного убийства.

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Об этом на своей странице в Instagram сначала написала сама «заказчица», отметив, что ее супруг сделал это «как обычно, без фактов, но от души». А позже новость подтвердил и сам Александр. По словам Кержакова, у него были объективные причины и основания опасаться за свою жизнь, пишет «Фонтанка».

При этом, Милана посоветовала мужу «жить спокойно – никто не покушается на его драгоценную жизнь».

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Тэги:
заказное убийствоМилана и Александр Кержаковыразводсемьясын

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Александр Кержаков обвинил жену в организации заказного убийства
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