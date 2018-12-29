НОВОСТИ

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему он говорит на русском языке

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему он говорит на русском языке Фото: globallookpress.com
Кроме того, спортсмен пообещал выучить украинский.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик решил поставить все точки над и, объяснив общественности, почему он говорит по-русски. По словам спортсмена, украинский язык – язык его предков. Но поскольку родился и вырос чемпион в Крыму, где подавляющее большинство населения говорит на русском, он сам тоже использует именно этот язык.

больше по теме
Боксер Александр Усик отказался от звания «Героя Украины»Александр Усик высказался на пресс-конференции. После триумфа в Москве спортсмен отверг инициативы властей и попросил лишь не мешать ему.
Кроме того, Усик подчеркнул, что украинским языком для свободного общения он владеет не на столько хорошо. А на смеси украинского и русского, так называемого «суржика», ему разговаривать не хочется. Тем не менее, спортсмен пообещал выучить «мову» и впредь говорить на украинском, сообщает РЕН ТВ.

Вам может быть интересно:
Чешский певец Ладислав Бубнар рассказал, зачем он остался в Москве и зубрит русский язык Финалист шоу «Голос» Ладислав Бубнар: «Учу русский язык, но самое сложное — это спряжения и падежи» Медведева ответила хейтерам, упрекавшим ее в измене родному языку
Тэги:
Александр Усикбоксрусский язык

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему он говорит на русском языке
Интересно?
Поделись с друзьями: