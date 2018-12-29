Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему он говорит на русском языке

Кроме того, спортсмен пообещал выучить украинский.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик решил поставить все точки над и, объяснив общественности, почему он говорит по-русски. По словам спортсмена, украинский язык – язык его предков. Но поскольку родился и вырос чемпион в Крыму, где подавляющее большинство населения говорит на русском, он сам тоже использует именно этот язык.