Мик Джаггер представит в Мариинке балет на музыку The Rolling Stones
Музыкант работает над постановкой вместе со своей подругой, балериной Мелани Хамрик.
Возможно, ценители балета, чей музыкальный вкус приемлет также и ритмы классики мирового рока, никогда не задумывались о слиянии двух сфер искусств, но вот легендарный солист The Rolling Stones Мик Джаггер решился на такой необычный творческий эксперимент.
Как назвать свое творение, авторы еще не решили. Но уже достоверно известно, что первыми, кто сможет по достоинству оценить сочетание не сочетаемого, станут зрители питерской Мариинки, именно в этом театре состоится премьерный показ постановки. А затем труппа отправится в Нью-Йорк, где покажет балет в Линкольн-центре, пишет The Times.
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