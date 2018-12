Мик Джаггер представит в Мариинке балет на музыку The Rolling Stones

Музыкант работает над постановкой вместе со своей подругой, балериной Мелани Хамрик.

Возможно, ценители балета, чей музыкальный вкус приемлет также и ритмы классики мирового рока, никогда не задумывались о слиянии двух сфер искусств, но вот легендарный солист The Rolling Stones Мик Джаггер решился на такой необычный творческий эксперимент.

Сейчас музыкант в соавторстве со свей 31-летней подругой, балериной Американского театра балета Мелани Хамрик, работают над созданием балета, в музыкальное сопровождение которого будут включены песни культовой группы -You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black и She’s a Rainbow.

Как назвать свое творение, авторы еще не решили. Но уже достоверно известно, что первыми, кто сможет по достоинству оценить сочетание не сочетаемого, станут зрители питерской Мариинки, именно в этом театре состоится премьерный показ постановки. А затем труппа отправится в Нью-Йорк, где покажет балет в Линкольн-центре, пишет The Times.