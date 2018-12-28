«Он не так опасен, как многие говорили»: Виктория Боня заступилась за Харви Вайнштейна

По словам светской львицы, многим актрисам были выгодны приставания продюсера.

Светская львица Виктория Боня, живущая в последние годы на Западе, знакома с некоторыми голливудскими звездами. Приходилось ей общаться и со скандально знаменитым продюсером Харви Вайнштейном, которого многие звезды обвинили в домогательстве и насилии.

Поведение американского продюсера некоторое время назад осуждала и Виктория, но вот накануне заступилась за киноворотилу. Произошло это на шоу «Бар в большом городе» , участнице которого стала Боня.По словам Виктории, Харви никогда не стал бы применять силу, и он не настолько опасен, как о нем говорят. А некоторым актрисам просто были выгодны приставания Вайнштейна. Кроме того, что в свое время они получили от продюсера все, что хотели, сейчас они активно пиарятся на скандале.

Более того, Боня поведала ведущим и о своей истории общения с Харви в одном из отелей Лос-Анджелеса. Она без особой опаски приняла предложение прийти в номер продюсера, поскольку была с другом. Виктория с улыбкой вспоминает: она призналась Харви в том, что ей не нравятся мужчины. Тогда продюсер все понял и предложил познакомить ее с девушкой.