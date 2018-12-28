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Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась впечатлениями о шоу «Щелкунчик» Авербуха

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась впечатлениями о шоу «Щелкунчик» Авербуха ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА / ФОТО: GLOBALLOOK.COM
Ольга Ломоносова пришла на спектакль вместе с детьми. На представлении также побывала ее коллега Инга Оболдина.

В Москве состоялась премьера обновленного шоу «Щелкунчик». На спектакль пришли многие знаменитости, такие как Тутта Ларсен, Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Анна Уколова и другие.

После премьеры звезды охотно делились своими впечатлениями. Актриса Ольга Ломоносова, которая запомнилась зрителю по сериалу «Не родись красивой», призналась, что она и ее семья не пропускают ни одного шоу Ильи Авербуха. Они ходили на его «Ромео и Джульетту» и «Алису в стране чудес». Более того, несмотря на то, что «Щелкунчика» они уже видели два года назад, посетить шоу снова было большим удовольствием.

Ольга Ломоносова с семьей. Фото: Константин Веременко

Ольга отмечает, что спектакли постановщика всегда разные и каждый раз в них есть что-то новое, близкое именно тебе. «Вот, например, сейчас детям очень нравится принцесса Мари, а мне потрясающий Мышиный король в исполнении Ягудина», — говорит звезда.

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Инга Оболдина, сыгравшая роль «Мыши» в фильме с Ренатой Литвиновой «Небо. Самолет. Девушка», убеждена, что «Щелкунчик» именно то, что требуется и взрослым, и детям перед Новым годом.

Инга Оболдина. Фото: Константин Веременко

Актриса признается, что она в восторге. Кроме этого, в семье артистки намечается радостное событие. «Мой племянник собирается делать предложение своей невесте на Новый год. Мы очень хотим прийти сюда еще раз вместе, потому что у нее мечта попасть на «Щелкунчика» Авербуха», — раскрывает секрет Инга.

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Илья АвербухИнга Оболдиналедовое шоуОльга ЛомоносоваЩелкунчик

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Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова поделилась впечатлениями о шоу «Щелкунчик» Авербуха
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