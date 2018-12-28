НОВОСТИ

«Главное — не трогайте меня за хвост!»: Ягудин поделился впечатлениями о роли Мышиного короля

«Главное — не трогайте меня за хвост!»: Ягудин поделился впечатлениями о роли Мышиного короля Алексей Ягудин в роли Мышиного короля. Фото: Константин Веременко
Премьера нового сезона новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» состоялась в Москве в ледовом комплексе «ЦСКА Арена».

В столице состоялся премьерный показ обновленного шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», работать над которым ему помогала прославленная тренер Татьяна Тарасова. Сказка Гофмана на музыку Чайковского неизменно настраивает зрителя на новогодний лад. Эта музыка очень популярна во всем мире. Более того, многие жители США убеждены, что это едва ли не американский фольклор.

больше по теме
Алексей Ягудин: «Мы с Таней дочерей не наказываем, а воспитываем»Ведущий шоу «Ледниковый период. Дети» — о своей семье, работе и синтезе оптимизма и пофигизма.

Ледовое шоу «Щелкунчик» является самым успешным новогодним шоу Авербуха, которое собирает аншлаги в любом российском городе России и даже в Сочи летом. Разумеется, во многом тут и заслуга фигуристов, таких как Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Последнему досталась роль харизматичного и злобного персонажа — Мышиного короля.

Ягудин обожает принимать участие в новогодних представлениях вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной. Так как пара воспитывает двух дочерей, то их родители играют не только для всех юных зрителей, но и конкретно для своих малышек. Фигурист считает, что ему досталась потрясающая характерная роль и ему доставляет удовольствие, когда маленькие зрители касаются его потрясающей серой, практически наполеоновской шляпы. Алексею нравится играть с детьми, но есть одно условие. «Главное не трогайте у меня мой длинный крысиный хвост! Все остальное можно, официальное разрешение Мышиного короля», — шутит артист.

Вам может быть интересно:
Светлана Светикова впервые после декрета принимает участие в спектакле «Щелкунчик» Тутта Ларсен мечтает встретить Новый год «в пижаме и с салатом на животе» Пользователи Сети сравнивают ледовые шоу Навки и Рудковской
Тэги:
Алексей Ягудинледовое шоуЩелкунчик

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Главное — не трогайте меня за хвост!»: Ягудин поделился впечатлениями о роли Мышиного короля
Интересно?
Поделись с друзьями: