«Главное — не трогайте меня за хвост!»: Ягудин поделился впечатлениями о роли Мышиного короля

Премьера нового сезона новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» состоялась в Москве в ледовом комплексе «ЦСКА Арена».

В столице состоялся премьерный показ обновленного шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», работать над которым ему помогала прославленная тренер Татьяна Тарасова. Сказка Гофмана на музыку Чайковского неизменно настраивает зрителя на новогодний лад. Эта музыка очень популярна во всем мире. Более того, многие жители США убеждены, что это едва ли не американский фольклор.

Ледовое шоу «Щелкунчик» является самым успешным новогодним шоу Авербуха, которое собирает аншлаги в любом российском городе России и даже в Сочи летом. Разумеется, во многом тут и заслуга фигуристов, таких как Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Последнему досталась роль харизматичного и злобного персонажа — Мышиного короля.

Ягудин обожает принимать участие в новогодних представлениях вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной. Так как пара воспитывает двух дочерей, то их родители играют не только для всех юных зрителей, но и конкретно для своих малышек. Фигурист считает, что ему досталась потрясающая характерная роль и ему доставляет удовольствие, когда маленькие зрители касаются его потрясающей серой, практически наполеоновской шляпы. Алексею нравится играть с детьми, но есть одно условие. «Главное не трогайте у меня мой длинный крысиный хвост! Все остальное можно, официальное разрешение Мышиного короля», — шутит артист.