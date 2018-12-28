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Песков рассказал, как Путин проведет новогоднюю ночь

Песков рассказал, как Путин проведет новогоднюю ночь Владимир Путин / КП, Владимир Веленгурин
До последних минут 2018 года у главы государства запланированы рабочие встречи.

До последних минут Нового года Владимир Путин будет проводить рабочие встречи. О плотном графике главы государства рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что 31 декабря президент России посетит несколько спортивных мероприятий, однако какие именно — Песков не уточнил.

Несмотря на загруженный график Владимира Путина, сам Новый год глава государства встретит, как обычно, в кругу родных и близких.

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Дмитрий Песков также напомнил, что одним из важных событий перед новогодними каникулами станет визит президента Белоруссии Александра Лукашенко, который запланирован на 29 декабря, передает агентство ТАСС.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента РФ «сбежал с работы», чтобы попасть на премьеру шоу своей супруги Татьяны Навки.

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Тэги:
Владимир ПутинДмитрий ПесковНовый год

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Песков рассказал, как Путин проведет новогоднюю ночь
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