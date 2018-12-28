Светлана Светикова впервые после декрета принимает участие в спектакле «Щелкунчик»

Звезда мюзикла «Notre Dame de Paris» рассказала о роли ледовых шоу Авербуха в ее жизни.

Не секрет, что несмотря на канун Нового года, у многих бывает далеко не сказочное настроение. Однако исправить это, несомненно, помогают ледовые шоу, которыми зрителя радуют отечественные звезды фигурного катания. Одним из них, несомненно, является Илья Авербух.

На днях состоялась премьера нового сезона новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». В создании обновленного варианта постановки принимала участие Татьяна Тарасова. В столичный ледовый комплекс «ЦСКА Арена» на представление пришли многие знаменитости, чтобы посмотреть на своих не менее звездных коллег, но уже на льду.

В «Щелкунчике» принимает участие и звезда мюзикла «Notre Dame de Paris» Светлана Светикова, которая запомнилась по роли Эсмеральды. Актриса признается, что ледовые спектакли Авербуха играют в ее жизни особую роль. Много лет назад именно во время его постановки «Огни большого города» она встретила своего супруга, а два года назад, когда шел «Щелкунчик», она узнала, что станет мамой второй раз.

Нынешний спектакль для звезды первый после декретного отпуска. Она занята в трех представлениях в день. Для малыша это, разумеется, сложный период, ведь он привык все время быть с мамой. Однако Светикова надеется, что ребенок постепенно адаптируется и она иногда сможет брать его за кулисы.