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Светлана Светикова впервые после декрета принимает участие в спектакле «Щелкунчик»

Светлана Светикова впервые после декрета принимает участие в спектакле «Щелкунчик» Светлана Светикова. Фото: Константин Веременко
Звезда мюзикла «Notre Dame de Paris» рассказала о роли ледовых шоу Авербуха в ее жизни.

Не секрет, что несмотря на канун Нового года, у многих бывает далеко не сказочное настроение. Однако исправить это, несомненно, помогают ледовые шоу, которыми зрителя радуют отечественные звезды фигурного катания. Одним из них, несомненно, является Илья Авербух.

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На днях состоялась премьера нового сезона новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». В создании обновленного варианта постановки принимала участие Татьяна Тарасова. В столичный ледовый комплекс «ЦСКА Арена» на представление пришли многие знаменитости, чтобы посмотреть на своих не менее звездных коллег, но уже на льду.

В «Щелкунчике» принимает участие и звезда мюзикла «Notre Dame de Paris» Светлана Светикова, которая запомнилась по роли Эсмеральды. Актриса признается, что ледовые спектакли Авербуха играют в ее жизни особую роль. Много лет назад именно во время его постановки «Огни большого города» она встретила своего супруга, а два года назад, когда шел «Щелкунчик», она узнала, что станет мамой второй раз.

Нынешний спектакль для звезды первый после декретного отпуска. Она занята в трех представлениях в день. Для малыша это, разумеется, сложный период, ведь он привык все время быть с мамой. Однако Светикова надеется, что ребенок постепенно адаптируется и она иногда сможет брать его за кулисы.

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Илья Авербухледовое шоуСветлана СветиковаЩелкунчик

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Светлана Светикова впервые после декрета принимает участие в спектакле «Щелкунчик»
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