Леди Гага рассказала о съемках в фильме Брэдли Купера

Знаменитой исполнительнице досталась главная женская роль в картине «Звезда родилась». В портфолио начинающей актрисы уже есть «Золотой глобус» и многие кинокритики уверены, что она может получить и «Оскар».

Леди Гага призналась, что когда Брэдли Купер позвал ее сниматься в свою дебютную картину «Звезда родилась» не только в качестве исполнительницы песен, но и на главную роль, то она с радостью согласилась, так как поняла, что он верит в то, что она справится.

Они заранее договорились, что он, как режиссер, будет давать ей уроки актерского мастерства, а она заниматься с ним музыкой. Однако последнее почти не понадобилось, так как услышав, как Купер поет, артистка сразу же поняла, что ее уроки ему будут не очень-то и нужны.

В фильме Леди Гага сыграла Элли. По мнению артистки, такая роль — бесценный подарок. По сюжету ее героиня очень любит своего бойфренда, но ее музыкальная карьера ей также важна. Певица призналась, что во время работы над образом она сама очень изменилась.

Партнером звезды стал сам Купер, сыгравший ее возлюбленного Джексона. Леди Гага была поражена тем, как ему удалось сделать практически невозможное — успешно совмещать дебютную работу в качестве постановщика с филигранной игрой как актер и исполнитель песен, пишет сайт Argumenti.ru.