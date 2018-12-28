Во Франции ребенку доставили подарок с запиской «Деда Мороза не существует»

Родители малышки были в шоке от такой посылки.

Маленькая жительница французской коммуны Монткур-Лизроль чуть не потеряла веру в Деда Мороза из-за подарка, который ей доставили местной курьерской службой. Девочке повезло, что она слишком маленькая и не умеет читать, поскольку в послании говорилось о том, что зимнего волшебника не существует.

Родители малышки были в шоке, когда ребенок показал им листок бумаги, на котором было написано, что Деда Мороза не существует. Мать девочки рассказала телеканалу BFM TV о том, что записку нельзя было не заметить — она находилась прямо в подарке.

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Малышке повезло, что она не умеет читать, однако ее родители обеспокоены тем, что подобные «разоблачительные» послания могли получить и другие дети.

Ранее мы писали о том, что в одной из американских школ учительница рассказала первоклассникам о том, что Санта Клауса не существует, и после этого чуть не лишилась работы.