Проскурякова и Николаев поделились трогательным фото с подросшей дочерью

Недавно Вероника впервые побывала на утреннике в садике.

Игорь Николаев уже восемь лет состоит в браке с Юлией Проскуряковой. В 2015 году у них родилась дочь Вероника. Для музыканта случившееся стало большой радостью. У него также есть наследница от первой жены Юлия, но она уже взрослая и живет в США. С младшей дочерью артист проводит все свободное время. Звездные родители не перестают восхищаться талантами девочки и с удовольствием демонстрируют ее умения в публичном пространстве. Весной этого года малышка впервые появилась на телевидении, приняв участие в передаче «Привет, Андрей».

Несколько недель назад наследница Проскуряковой и Николаева впервые побывала на утреннике в детском саду. Малышка пообщалась с дедом Морозом и получила подарки. А на днях католики отметили Рождество. Многие звезды поздравили своих поклонников с праздником. Так сделал и Игорь с супругой. В соцсети они опубликовали трогательный семейный снимок. В кадре Николаев в пиджаке держит на руках подросшую дочь, а рядом с ним стоит в сверкающем платье его жена и держит бенгальский огонь. «Наша семья желает вам счастья, благополучия и процветания! Мира и благоденствия!», — написал певец.

Поклонники считают, что маленькая Вероника растет копией своего папы. «Какая лапочка! Очень похожа на папочку», «Какие вы красивые и счастливые», «Копия Игоря, рада за него», «Красивая семья», — прокомментировали пост пользователи. Напомним, что в октябре девочке исполнилось три года. Тогда родители закатили в честь нее большой праздник. А сестра Вероники прислала из США для нее подарок — коробку с сюрпризами. Поклонники уверены, что такой ребенок, окруженный заботой и любовью, вырастет счастливым.