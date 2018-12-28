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Проскурякова и Николаев поделились трогательным фото с подросшей дочерью

Проскурякова и Николаев поделились трогательным фото с подросшей дочерью Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. фото: globallook.com
Недавно Вероника впервые побывала на утреннике в садике.

Игорь Николаев уже восемь лет состоит в браке с Юлией Проскуряковой. В 2015 году у них родилась дочь Вероника. Для музыканта случившееся стало большой радостью. У него также есть наследница от первой жены Юлия, но она уже взрослая и живет в США. С младшей дочерью артист проводит все свободное время. Звездные родители не перестают восхищаться талантами девочки и с удовольствием демонстрируют ее умения в публичном пространстве. Весной этого года малышка впервые появилась на телевидении, приняв участие в передаче «Привет, Андрей».

Личное досье
Проскурякова Юлия ПавловнаЮлия Проскурякова — певица, актриса, жена музыканта Игоря Николаева.

Несколько недель назад наследница Проскуряковой и Николаева впервые побывала на утреннике в детском саду. Малышка пообщалась с дедом Морозом и получила подарки. А на днях католики отметили Рождество. Многие звезды поздравили своих поклонников с праздником. Так сделал и Игорь с супругой. В соцсети они опубликовали трогательный семейный снимок. В кадре Николаев в пиджаке держит на руках подросшую дочь, а рядом с ним стоит в сверкающем платье его жена и держит бенгальский огонь. «Наша семья желает вам счастья, благополучия и процветания! Мира и благоденствия!», — написал певец.

Поклонники считают, что маленькая Вероника растет копией своего папы. «Какая лапочка! Очень похожа на папочку», «Какие вы красивые и счастливые», «Копия Игоря, рада за него», «Красивая семья», — прокомментировали пост пользователи. Напомним, что в октябре девочке исполнилось три года. Тогда родители закатили в честь нее большой праздник. А сестра Вероники прислала из США для нее подарок — коробку с сюрпризами. Поклонники уверены, что такой ребенок, окруженный заботой и любовью, вырастет счастливым.

фото: instagram.com/igor_nikolaev_music
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Тэги:
звездные детиИгорь НиколаевЮлия Проскурякова

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Проскурякова и Николаев поделились трогательным фото с подросшей дочерью
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