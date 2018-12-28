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Эксперты нашли способ «заработать» на старых новогодних елках

Эксперты нашли способ «заработать» на старых новогодних елках Фото: Goodfon.ru
Пищевые подсластители, краски и многое другое могут содержать в своем составе иглы хвои.

Ученые многие годы ищут отрасль, которая могла бы принять в производство новогодние ели и сосны. Хвойные деревья содержат сложный полимер – лингоцеллюлозу, что усложняет процесс переработки их в сырье.

Аспирант университета Шеффилда Синтия Карти нашла способ, как разделить сложные молекулы на простые соединения. Как известно, такие соединения представляют огромную ценность в химической промышленности.

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Опыты доказали, что при помощи глицерина отслужившая на празднике хвоя распадается на жидкие и твердые фрагменты. Жидкость, полученная таким путем, состоит из глюкозы, уксусной кислоты и фенола.

Эксперты надеются успешно использовать и оставшиеся фракции. Есть варианты перерабатывать новогодних красавиц в жидкости для полости рта, чистящие средства, пищевые подсластители, краску и уксус.

Также есть возможность использовать сосны и ели в пивоварении и разнообразных лесозаготовках, пишут сайты Argumenti.ru и ВладТайм.

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исследованиеновогодние елки

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Эксперты нашли способ «заработать» на старых новогодних елках
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