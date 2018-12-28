Поклонники Венсана Касселя уверены, что его юная возлюбленная ждет первенца

Свадьба экс-супруга Моники Беллуччи с темнокожей моделью Тиной Кунаки для многих была полной неожиданностью. Тем не менее, несмотря на разницу в возрасте, супруги явно довольны друг другом.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи в глазах многих поклонников были одной из самых не только красивых и сексуальных пар шоу-бизнеса, но и самых крепких — в общей сложности они прожили вместе 17 лет. Но пять лет назад супруги, к вящему огорчению их фанатов, расстались.

Однако с тех пор оба артиста сумели наладить свою личную жизнь. У Моники появился молодой бойфренд, а у Касселя — юная возлюбленная 21-летняя темнокожая модель Тина Кунаки, которая в августе уходящего года сменила статус, став женой актера.

Поклонники 51-летнего Венсана уверены, что его молодая супруга находится в положении. Влюбленные были замечены на улицах Парижа. Свободный покрой одежды Тины навел их на мысль, что девушка скрывает таким образом свои округлившиеся формы.

Кроме этого, на ее страничке в соцсети последнее время не публикуются фото, где она позирует в купальнике, а ведь раньше это было едва ли не визитной карточкой красотки. Однако супруги пока никак не отреагировали на слухи о беременности.

К слову сказать, если информация о беременности подтвердится, то для Кунаки это будет первый ребенок. Что же касается Венсана, то у него есть две дочери -Дева и Леони — от Моники Беллуччи, напоминает сайт News.ru.