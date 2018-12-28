НОВОСТИ

Поклонники Венсана Касселя уверены, что его юная возлюбленная ждет первенца

Поклонники Венсана Касселя уверены, что его юная возлюбленная ждет первенца ВЕНСАН КАССЕЛЬ С ЖЕНОЙ. Фото: Gobal Look Press
Свадьба экс-супруга Моники Беллуччи с темнокожей моделью Тиной Кунаки для многих была полной неожиданностью. Тем не менее, несмотря на разницу в возрасте, супруги явно довольны друг другом.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи в глазах многих поклонников были одной из самых не только красивых и сексуальных пар шоу-бизнеса, но и самых крепких — в общей сложности они прожили вместе 17 лет. Но пять лет назад супруги, к вящему огорчению их фанатов, расстались.

Однако с тех пор оба артиста сумели наладить свою личную жизнь. У Моники появился молодой бойфренд, а у Касселя — юная возлюбленная 21-летняя темнокожая модель Тина Кунаки, которая в августе уходящего года сменила статус, став женой актера.

больше по теме
О, Боже, какой мужчина: 51-летний Венсан Кассель появился на обложке Vanity Fair с юной возлюбленнойГорячо влюбленная модель Тина Кунаки младше актера ровно на 30 лет.

Поклонники 51-летнего Венсана уверены, что его молодая супруга находится в положении. Влюбленные были замечены на улицах Парижа. Свободный покрой одежды Тины навел их на мысль, что девушка скрывает таким образом свои округлившиеся формы.

Кроме этого, на ее страничке в соцсети последнее время не публикуются фото, где она позирует в купальнике, а ведь раньше это было едва ли не визитной карточкой красотки. Однако супруги пока никак не отреагировали на слухи о беременности.

К слову сказать, если информация о беременности подтвердится, то для Кунаки это будет первый ребенок. Что же касается Венсана, то у него есть две дочери -Дева и Леони — от Моники Беллуччи, напоминает сайт News.ru.

Вам может быть интересно:
В Сети выдвигают версии о личности отца ребенка Лопыревой Звезда сериала «Громовы» Тарханова рассказала о родах на дому Актриса из сериала «Каменская» родила четвертого сына
Тэги:
беременность и родыВенсан Кассель

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники Венсана Касселя уверены, что его юная возлюбленная ждет первенца
Интересно?
Поделись с друзьями: