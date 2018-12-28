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В Сети появилось видео с танцующей в коротких шортах Пугачевой

В Сети появилось видео с танцующей в коротких шортах Пугачевой Алла Пугачева. фото: globallook.com
Примадонна станцевала на юбилее Ольги Крутой, но видео с праздника было смонтировано только на днях.

Алла Пугачева в следующем году планирует с размахом отпраздновать свое 70-летие. Несколько недель назад стало известно, что Примадонна организует концерт в честь юбилея и впервые за долгое время даст сольный концерт. По некоторым данным, билеты были раскуплены за несколько часов, а скупщики теперь заламывают цены. Некоторые просят за один билет до трехсот тысяч рублей. Коллеги артистки отмечают, что она находится в отличной форме, а это значит, что шоу будет грандиозным.

На днях в этом убедились и пользователи Сети, куда было выложено видео с Пугачевой. Кадры были сделаны еще в ноябре на праздновании юбилея супруги композитора Игоря Крутого Ольги. Тогда звезды в перерывах между беседами и тостами снялись в коротких видео. В кадре знаменитости танцуют или просто двигаются на фоне светящейся стены. Создатели этих роликов отметили, что видео —  интерпретация новогодних передач. 69-летняя Пугачева перед камерой танцует в коротких черных шортах и тунике. Свой образ она дополнила перчатками со стразами и круглыми очками. Наряд подчеркнул стройные ноги певицы.

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Пользователи Сети восхитились роликом и зажигательным танцем Аллы Борисовны. «Какая крутая Алла Борисовна!», «Королева!», «Аллочка, вы прелесть. Обожаю вас», «Зажигательная женщина», «Нет, она, конечно, молодец!» — высказали свое мнение пользователи. Напомним, что недавно Пугачева вышла в свет. Она посетила шоу Филиппа Киркорова в «Олимпийском». В ходе выступления поп-король с нежностью вспомнил о своей бывшей супруге. Певец заявил, что посвящает свои лучшие песни поклонникам и Примадонне, которую он назвал своим учителем.

фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

 

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Тэги:
Алла Пугачевароссийские звезды

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В Сети появилось видео с танцующей в коротких шортах Пугачевой
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