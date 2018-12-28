НОВОСТИ

Дуэйн Джонсон показал подросших дочерей

Дуэйн Джонсон показал подросших дочерей Дуэйн Джонсон. фото: globallook.com
Актер по прозвищу «Скала» поделился трогательным новогодним фото.

46-летний Дуэйн «Скала» Джонсон (Dwayne Johnson) в апреле стал счастливым отцом в третий раз. Его жена Лорен Хэшиан (Lauren Hashian) подарила ему еще одну дочь, которую они назвали Тианой. Поклонники писали сотни восторженных комментариев, когда с виду мужественный и серьезный актер нянчился с малышкой и пел для нее песни. Примечательно, что Джонсон даже присутствовал на родах жены и принял участие в процессе.

На днях Дуэйн решил порадовать поклонников новым фото. В кадре он позирует на фоне наряженной елки и держит на руках Тиану и Жасмин. Девочки облачены в алые костюмы. «Папины руки. Я не смогу держать их так вечно, так что, поверьте, я наслаждаюсь каждым мгновеньем, проведенным вместе с этими сладкими печеньками. Я знаю, что наступит день, когда девочки захотят оказаться только у папы на ручках и нигде больше. И малышка Тиана уже сидит с выражением лица „помогите мне“», — написал актер.

больше по теме
Дуэйн «Скала» Джонсон переехал в бывший особняк Анджелины Джоли и Брэда ПиттаАктер захватил с собой перевозной спортзал, который он называет «Железным раем».

Трогательный новогодний снимок вновь растрогал пользователей соцсети. «Удивительный папа и человек», «Ваши дети такие милые! Они похожи на вас», «Они восхитительны», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Джонсон уже двенадцать лет строит отношения с Лорен Хэшиан. Также у него есть 17-летняя дочь Симон от первой жены Дэни Гарсия. Со своей возлюбленной актер собирался сыграть свадьбу весной этого года, но из-за беременности они отложили торжество на более поздний срок. Возможно, что оформить отношения они отправятся в грядущем 2019 году.

Вам может быть интересно:
Сила и нежность: Дуэйн «Скала» Джонсон спел песенку для своей шестимесячной дочери Дуэйн «Скала» Джонсон, обнявшись с двумя дочками, поздравил возлюбленную с Днем рождения Дуэйн «Скала» Джонсон поразил своего дублера
Тэги:
Дуэйн «Скала» Джонсонзвездные дети

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дуэйн Джонсон показал подросших дочерей
Интересно?
Поделись с друзьями: