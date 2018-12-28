Дуэйн Джонсон показал подросших дочерей

Актер по прозвищу «Скала» поделился трогательным новогодним фото.

46-летний Дуэйн «Скала» Джонсон (Dwayne Johnson) в апреле стал счастливым отцом в третий раз. Его жена Лорен Хэшиан (Lauren Hashian) подарила ему еще одну дочь, которую они назвали Тианой. Поклонники писали сотни восторженных комментариев, когда с виду мужественный и серьезный актер нянчился с малышкой и пел для нее песни. Примечательно, что Джонсон даже присутствовал на родах жены и принял участие в процессе.

На днях Дуэйн решил порадовать поклонников новым фото. В кадре он позирует на фоне наряженной елки и держит на руках Тиану и Жасмин. Девочки облачены в алые костюмы. «Папины руки. Я не смогу держать их так вечно, так что, поверьте, я наслаждаюсь каждым мгновеньем, проведенным вместе с этими сладкими печеньками. Я знаю, что наступит день, когда девочки захотят оказаться только у папы на ручках и нигде больше. И малышка Тиана уже сидит с выражением лица „помогите мне“», — написал актер.

Трогательный новогодний снимок вновь растрогал пользователей соцсети. «Удивительный папа и человек», «Ваши дети такие милые! Они похожи на вас», «Они восхитительны», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Джонсон уже двенадцать лет строит отношения с Лорен Хэшиан. Также у него есть 17-летняя дочь Симон от первой жены Дэни Гарсия. Со своей возлюбленной актер собирался сыграть свадьбу весной этого года, но из-за беременности они отложили торжество на более поздний срок. Возможно, что оформить отношения они отправятся в грядущем 2019 году.