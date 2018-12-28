Ведущая «Орла и Решки» оказалась втянута в дело об афере

Анастасия Ивлеева попала в неприятную историю. Бизнесмен из Оренбурга подозревает ее в мошенничестве. Сама телеведущая заявляет, что не имеет к случившемуся никакого отношения.

Владелец интернет-магазина Михаил Шкодин из Оренбурга в качестве площадки для рекламы решил использовать официальную страничку соцсети ведущей трэвел-шоу «Орел и Решка» Анастасии Ивлеевой. В профиле звезды он нашел контакты представителей теледивы Евгения и Василия.

Через WhatsApp он связался с Евгением, который сначала запросил 250 тысяч, но позже снизил сумму до 50 тысяч рублей и выслал счет для перевода денег. Бизнесмена заверили, что ролик будет опубликован в 16:00, но после того, как средства ушли, абонент тут же растворился.

Шкодин обратился в полицию, и сотрудники правоохранительных органов отметили, что факт мошеннических действий налицо. В отделении он связался уже с Василием и обрисовал сложившееся положение. Предпринимателю пообещали, что клип появится через час, но этого не случилось. Спустя некоторое время ему пришло сообщение с просьбой прислать номер карты, чтобы вернуть средства, но и после этого деньги так и не были перечислены.

На следующий день раздался звонок от Евгения, который сообщил, что его мессенджер был взломан и он никаких денег не получил. В конце разговора собеседник Михаила сообщил, что аферист уже найден и скоро понесет наказание.

Следующий разговор у бизнесмена состоялся с неким Станиславом. Мужчина заявил, что его тоже обманули и он якобы перечислил Евгению 250 тысяч рублей. Незнакомец предложил Шкодину написать коллективное заявление в правоохранительные органы. При этом он отметил, что раньше уже размещал ролик на страничке Ивлеевой и все прошло гладко.

Далее Шкодину снова позвонил неизвестный и предложил предпринимателю забрать заявление в обмен на возврат средств.

После того, как история просочилась в прессу, ее прокомментировала сама телеведущая. Она заявила, что рассказы Шкодина — это плод его фантазий и он просто решил похайпиться на ее имени, пишут сайты Dni.ru и «Собеседник».