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У российского футбольного тренера Леонида Ткаченко обнаружили онкологию

У российского футбольного тренера Леонида Ткаченко обнаружили онкологию Леонид Ткаченко / Кадр из видео на YouTube
Ему требуется дорогостоящее лечение.

У 65-летнего футбольного тренера Леонида Ткаченко обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Здесь же публикуются реквизиты для сбора средств на лечение специалиста.

На официальном портале ФНЛ также отмечается, что Леониду Ткаченко уже провели операцию в Санкт-Петербурге и в ближайшее время его ждет долгий и дорогостоящий процесс реабилитации.

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Представители Футбольной национальной лиги призвали всех неравнодушных помочь и пожертвовать деньги на реабилитацию 65-летнего Леонида Ткаченко, пишет издание «Советский спорт».

Леонид Ткаченко тренировал футболистов таких клубов, как «Анжи» (Махачкала), «Сокол» (Саратов), «Балтика» (Калининград), и многих других.

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У российского футбольного тренера Леонида Ткаченко обнаружили онкологию
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