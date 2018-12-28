Эксперты выявили еще один опасный побочный эффект газировки

Исследования в области питания показали, что сладкая «шипучка» приводит не только к ожирению.

Ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе подтвердили, что употребление сладких газированных напитков помимо ожирения приводит еще и к болезням почек.

Согласно предыдущим исследованиям, «шипучки» часто являются причиной набора лишних килограммов. Этот факт давно всем известен. Однако какой еще урон здоровью человека может причинить данная продукция, было неизвестно. По словам Кейси Ребхольд, которая возглавляла проект, этот пробел был удачно заполнен. Согласно результатам опытов, каждый год 184 тысячи человек умирают из-за чрезмерного употребления газировки. Причиной гибели является не только набранный вес, но и почечная недостаточность.

Полученные данные специалисты хотят использовать в пропаганде ограничения продажи газированных напитков. Кроме этого, они хотят добиться повышения стоимости данного товара путем введения налога. Такие меры, по мнению ученых, будут способствовать снижению возможности приобретения «шипучки», что, соответственно, сведет ее употребление к минимуму, пишет сайт Dni.ru.