Кейт Миддлтон никогда не станет настоящей королевой

У герцогини Кембриджской нет ни единого шанса занять британский трон.

Поклонники британской королевской семьи надеются, что Елизавета II будет править еще долгие годы. Однако когда-нибудь королеву, которой исполнилось уже 92 года, сменит на троне ее сын, принц Чарльз, а вслед за ним королем станет принц Уильям.

Однако супруга Уильяма Кейт Миддлтон никогда не сможет похвастаться титулом настоящей королевы Англии. Для того, чтобы иметь право занять трон, недостаточно выйти замуж за наследника Виндзорской династии, пусть и второго в очереди, и даже недостаточно быть королевских кровей. Согласно Акту о престолонаследии, принятом в Британии в начале 18-го века, монархом можно стать исключительно по праву рождения. При этом все претенденты должны вести свой род только от внучки короля Якова I Софии Ганноверской.

Королевские же жены или мужья могут получить лишь титул консорта – короля или королевы-супруги. Это звание носит муж Елизаветы II, в прошлом офицер британского флота Филипп Маунтбеттен. Перед свадьбой с избранницей мужчина стал принцем, получив титул герцога Эдинбургского. Консортом, возможно, предстоит стать и жене принца Уэльского Камилле Паркер Боулз. Но ей могут в этом отказать: многие подданные короны всерьез недолюбливают женщину, из-за которой распался брак Чарльза и принцессы Дианы.

После принца Уильяма, герцога Кембриджского, трон могут занять по старшинству все его наследники – принц Джордж, принцесса Шарлотта и наконец принц Луи. Впрочем, отмечает Cosmopolitan, Кейт расстраиваться тоже не стоит. По традиции, если не будет решено иначе, герцогиня имеет право принять участие в коронации наряду с мужем, просто церемония эта будет более скромной.