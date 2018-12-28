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Шакира поделилась редким фото с возлюбленным и подросшими детьми

Шакира поделилась редким фото с возлюбленным и подросшими детьми Шакира. фото: globallook.com
Колумбийская певица воссоединилась с близкими после длительного гастрольного тура.

Этот год для певицы Шакиры (Shakira) был очень насыщенным. Этим летом особняк певицы и ее возлюбленного, футболиста Жерара Пике (Gerard Pique), ограбили. Неизвестные забрали ценные вещи из дома. К счастью, родители футболиста, которые находились в особняке, не пострадали. Также артистка отправилась в гастрольный тур по Европе, но несколько ее концертов были отменены по причине болезни звезды. Восстановившись, девушка продолжила путешествовать и радовать поклонников своими выступлениями.

За несколько дней до Нового года Шакира воссоединилась со своим возлюбленным и детьми: пятилетним Миланом и трехлетним Сашей. В соцсети она опубликовала редкое семейное фото. В кадре влюбленные обнимают своих наследников. Все они выглядят счастливыми. «Счастливых праздников!» — написала Шакира. К слову, опубликовав это фото, артистка в очередной раз опровергла слухи о проблемах в отношениях с Пике, которые с завидной регулярностью возникают в обществе.

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Поклонники восхитились трогательным снимком. Многие считают, что мальчики очень похожи на свою маму внешне. «Как прекрасны все вы, мама, ваши дети», «Как они прекрасны! Поздравляю, Шак!», «О боже, вся семья вместе», «Мило», — прокомментировали фото подписчики. Добавим, что часто Шакира берет своих детей с собой в путешествия. Также иногда папарацци удается застать певицу или ее возлюбленного, когда они гуляют с наследниками. Напомним, что Шакира и Пике встречаются с 2010 года. Однако ставить штамп в паспорте они не торопятся.

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Шакира поделилась редким фото с возлюбленным и подросшими детьми
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