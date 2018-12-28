«Бабушка приехала!»: Собчак показала забавный снимок своей мамы с внуком

Известная телеведущая опубликовала фотографию со своим наследником. Пользователи оценили необычный ракурс фото.

Ксения Собчак, в отличие от Максима Галкина, своего наследника делать звездой соцсетей не спешит. Хотя телеведущая и выкладывает фотографии малыша, но он всегда снят только со спины. По всей видимости звезда считает, что внимание публики ее семье и так хватает и пока всеми силами хочет оградить от всей этой шумихи своего наследника Платона.

Вот и в этот раз Ксения не стала делать снимок анфас, но это даже придало ему некую пикантность. На фото бабушка Платона Людмила Нарусова держит внука на руках. Мальчик ей что-то показывает, прижимаясь личиком к бабушке. При этом на фоне светлой гладкой прически Платона воинственно торчит «ирокез» мамы Ксении. «Модная прическа получилась», — подписала снимок теледива, сопроводив комментраий «смайликами».

Фото очень понравилось пользователям. «Бабушка приехала!», «Я представляю сколько счастья у этой бабушки… Мне кажется, она меньше всех надеялась увидеть внуков. Дай Бог, чтобы их было много, здоровья вам бабушка!», «Такое теплое, видно, что не постановочное фото!», «Какой ирокез получился! Класс!», -цитирует подписчиков сайт Dni.ru.