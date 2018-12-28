НОВОСТИ

«Бабушка приехала!»: Собчак показала забавный снимок своей мамы с внуком

«Бабушка приехала!»: Собчак показала забавный снимок своей мамы с внуком Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Известная телеведущая опубликовала фотографию со своим наследником. Пользователи оценили необычный ракурс фото.

Ксения Собчак, в отличие от Максима Галкина, своего наследника делать звездой соцсетей не спешит. Хотя телеведущая и выкладывает фотографии малыша, но он всегда снят только со спины. По всей видимости звезда считает, что внимание публики ее семье и так хватает и пока всеми силами хочет оградить от всей этой шумихи своего наследника Платона.

Вот и в этот раз Ксения не стала делать снимок анфас, но это даже придало ему некую пикантность. На фото бабушка Платона Людмила Нарусова держит внука на руках. Мальчик ей что-то показывает, прижимаясь личиком к бабушке. При этом на фоне светлой гладкой прически Платона воинственно торчит «ирокез» мамы Ксении. «Модная прическа получилась», — подписала снимок теледива, сопроводив комментраий «смайликами».

Фото очень понравилось пользователям. «Бабушка приехала!», «Я представляю сколько счастья у этой бабушки… Мне кажется, она меньше всех надеялась увидеть внуков. Дай Бог, чтобы их было много, здоровья вам бабушка!», «Такое теплое, видно, что не постановочное фото!», «Какой ирокез получился! Класс!», -цитирует подписчиков сайт Dni.ru.

Вам может быть интересно:
Дочку Анны Седоковой сравнили с молоденькой Синди Кроуфорд Сын Дмитрия Маликова станцевал под мелодию «В лесу родилась елочка» Мадонна встретила Рождество только с приемными детьми из Малави
Тэги:
дети звездКсения Собчак

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Бабушка приехала!»: Собчак показала забавный снимок своей мамы с внуком
Интересно?
Поделись с друзьями: