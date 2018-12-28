Девятилетняя дочь Витаса увлекается тхэквондо

Алла даже на отдыхе в ОАЭ не отказывается от тренировок.

В этом году Витас отличился от своих коллег. Он побывал в СИЗО за то, что устроил стрельбу у своего особняка на Рублевке. Одним штрафом артист не отделался. Однако потом он побывал в Китае, сменил имидж и выпустил новый трек Roll With the Beat, который записал с американским рэпером Nappy Roots. О своей семье певец не забывает. В последнее время он стал все чаще делиться трогательными фото с женой и детьми.

На днях Витас решил показать, что умеет его девятилетняя дочь Алла. Он запечатлел девочку, когда она оттачивала элементы тхэквондо у бассейна в отеле в ОАЭ. Дело происходило ночью. Стоит отметить, что наследница певца в пижаме ритмично двигалась под музыку. «Чтобы спалось лучше», — написал артист. За четыре дня до Нового года Витас с семьей улетел отдыхать, но, по всей видимости, его дочка не намерена отказываться от тренировок.

Поклонники восхитились способностями Аллы. «Элементы тхэквондо в джакузи, возле бассейна в шлепках? Хорошая идея», «Красивая талантливая Алла, как твой отец», «Боевая Аллочка. Будущий телохранитель президента», «Молодец», — высказали свое мнение подписчики. Напомним, что также Витас ранее показал, как танцует вместе с дочерью и трехлетним сыном Мироном. Они приняли участие в танцевальном челлендже, который запустила российская группа Little Big.