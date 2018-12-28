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Девятилетняя дочь Витаса увлекается тхэквондо

Девятилетняя дочь Витаса увлекается тхэквондо Витас. фото: instagram.com/vitasroom/
Алла даже на отдыхе в ОАЭ не отказывается от тренировок.

В этом году Витас отличился от своих коллег. Он побывал в СИЗО за то, что устроил стрельбу у своего особняка на Рублевке. Одним штрафом артист не отделался. Однако потом он побывал в Китае, сменил имидж и выпустил новый трек Roll With the Beat, который записал с американским рэпером Nappy Roots. О своей семье певец не забывает. В последнее время он стал все чаще делиться трогательными фото с женой и детьми.

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«Все в маму»: певец Витас показал своих подросших детейЗнаменитый артист сегодня решил опубликовать видео со своими наследниками. Витас вместе с дочерью и сыном повторил танцевальный челлендж. Поклонники отметили, что малыши не похожи на своего отца, но очень хорошо танцуют.

На днях Витас решил показать, что умеет его девятилетняя дочь Алла. Он запечатлел девочку, когда она оттачивала элементы тхэквондо у бассейна в отеле в ОАЭ. Дело происходило ночью. Стоит отметить, что наследница певца в пижаме ритмично двигалась под музыку. «Чтобы спалось лучше», — написал артист. За четыре дня до Нового года Витас с семьей улетел отдыхать, но, по всей видимости, его дочка не намерена отказываться от тренировок.

Поклонники восхитились способностями Аллы. «Элементы тхэквондо в джакузи, возле бассейна в шлепках? Хорошая идея», «Красивая талантливая Алла, как твой отец», «Боевая Аллочка. Будущий телохранитель президента», «Молодец», — высказали свое мнение подписчики. Напомним, что также Витас ранее показал, как танцует вместе с дочерью и трехлетним сыном Мироном. Они приняли участие в танцевальном челлендже, который запустила российская группа Little Big.

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Витасзвездные дети

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Девятилетняя дочь Витаса увлекается тхэквондо
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