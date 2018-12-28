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Пользователи Сети сравнивают ледовые шоу Навки и Рудковской

Пользователи Сети сравнивают ледовые шоу Навки и Рудковской Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/
Знаменитая фигуристка презентовала свое новое представление по мотивам сказки «Аленький цветочек». Несколькими днями ранее зрители смогли увидеть постановку Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

В прошлом году Татьяна Навка порадовала своих поклонников ледовой постановкой «Руслан и Людмилы» и решила не оставлять сказочную тематику и представила на суд зрителя новое шоу по мотивам сказки «Аленький цветочек».

На премьеру прибыл весь российский бомонд: Николай Басков, семья Валентина Юдашкина, Ани Лорак и Филипп Киркоров со своими наследниками. Не обошла своим вниманием представление и Яна Рудковская. Правда, как поговаривают в закулисье, интерес продюсера к шоу не случаен. Ранее ее супруг Евгений Плющенко открыл шоу по мотивам классики «Лебединое озеро». Судя по первым отзывам, приз зрительских симпатий не на стороне прославленного фигуриста.

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В Сети уже появились первые комментарии интернет-знатоков фигурного катания. Один из «диванных критиков» заявил, что Яне впору рыдать от зависти. Он отметил, что хоть и не любит Татьяну Навку как человека, но не может не отдать должное ее таланту. При этом пользователь подчеркнул, что, придя на шоу, был настроен весьма скептически, поэтому был рад ошибиться и получил несказанное удовольствие.

Еще один сетевой обыватель высказал мнение, что шоу Плющенко больше похоже на самодеятельность. Однако тут стоит отметить, что доморощенный критик ни то ни другое представление не смотрел, так что Рудковская вполне еще может заработать «плюс в карму», пишет сайт Dni.ru.

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Тэги:
ледовое шоуТатьяна НавкаЯна Рудковская

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Пользователи Сети сравнивают ледовые шоу Навки и Рудковской
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