Пироги, чай и тесты на беременность: Ирина Дубцова с подругами повеселилась на вечеринке

Певица собрала своих подруг в ресторане, чтобы отпраздновать приближение Нового года.

36-летняя Ирина Дубцова одна воспитывает сына Артема. С отцом мальчика Романом Черницыным она рассталась еще в 2008 году, но они поддерживают дружеские отношения. Певица хочет встретить мужчину, который не будет с ней соревноваться, а также использовать ее. Не так давно девушка призналась, что за ней постоянно пытаются ухаживать женатые мужчины и это ей уже стало надоедать. Холодные зимние вечера артистка предпочитает проводить с сыном, но 27 декабря она сделала исключение.

Дубцова вместе с подругами встретилась в ресторане, где они организовали новогоднюю вечеринку. Девушки облачились в стильные наряды и не только пили чай, а также прохладительные напитки, но и делали еще кое-что необычное. «Предновогодний шабаш состоялся! Было всё! Пицца, шампанское, четыре литра чая, сало, инжирный пирог и шесть тестов на беременность», — написала певица. Она опубликовала видео, на котором все ее подруги чокаются, но не бокалами, а тестами на беременность. И, судя по фразе «Пронесло», пополнения в ближайшие девять месяцев ни у кого из них в семье не предвидится, включая и саму Ирину.

Поклонники восхитились певицей, которая умеет весело проводить время. К слову, дом к праздникам артистка уже украсила, поэтому, выспавшись после вечеринки, она отправилась кататься по заснеженной Москве и, возможно, выбирать подарки для родных и близких. Поклонники искренне надеются, что Дубцова в 2019 году встретит свою любовь и решится завести еще одного ребенка. Они считают певицу замечательной мамой.