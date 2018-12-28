НОВОСТИ

Пироги, чай и тесты на беременность: Ирина Дубцова с подругами повеселилась на вечеринке

Пироги, чай и тесты на беременность: Ирина Дубцова с подругами повеселилась на вечеринке Ирина Дубцова. фото: instagram.com/dubtsova_official/
Певица собрала своих подруг в ресторане, чтобы отпраздновать приближение Нового года.

36-летняя Ирина Дубцова одна воспитывает сына Артема. С отцом мальчика Романом Черницыным она рассталась еще в 2008 году, но они поддерживают дружеские отношения. Певица хочет встретить мужчину, который не будет с ней соревноваться, а также использовать ее. Не так давно девушка призналась, что за ней постоянно пытаются ухаживать женатые мужчины и это ей уже стало надоедать. Холодные зимние вечера артистка предпочитает проводить с сыном, но 27 декабря она сделала исключение.

больше по теме
Семейная идиллия: Ирина Дубцова и ее сын облачились в одинаковые костюмыПевица призналась, что порой чувствует себя ребенком.

Дубцова вместе с подругами встретилась в ресторане, где они организовали новогоднюю вечеринку. Девушки облачились в стильные наряды и не только пили чай, а также прохладительные напитки, но и делали еще кое-что необычное. «Предновогодний шабаш состоялся! Было всё! Пицца, шампанское, четыре литра чая, сало, инжирный пирог и шесть тестов на беременность», — написала певица. Она опубликовала видео, на котором все ее подруги чокаются, но не бокалами, а тестами на беременность. И, судя по фразе «Пронесло», пополнения в ближайшие девять месяцев ни у кого из них в семье не предвидится, включая и саму Ирину.

Поклонники восхитились певицей, которая умеет весело проводить время. К слову, дом к праздникам артистка уже украсила, поэтому, выспавшись после вечеринки, она отправилась кататься по заснеженной Москве и, возможно, выбирать подарки для родных и близких. Поклонники искренне надеются, что Дубцова в 2019 году встретит свою любовь и решится завести еще одного ребенка. Они считают певицу замечательной мамой.

фото: instagram.com/dubtsova_official/
Вам может быть интересно:
Ирина Дубцова провела для поклонников видеоэкскурсию по музею Шопена в Варшаве Ирина Дубцова почтила память отца архивным снимком Ирина Дубцова похвасталась сразу тремя дипломами «Песни года 2018»
Тэги:
Ирина Дубцова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пироги, чай и тесты на беременность: Ирина Дубцова с подругами повеселилась на вечеринке
Интересно?
Поделись с друзьями: