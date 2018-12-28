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«Психанула»: Лера Кудрявцева не выдержала строгой диеты

«Психанула»: Лера Кудрявцева не выдержала строгой диеты Фото: КП/Андрей Кара
Телеведущая не стала скрывать от поклонников, что наелась фастфуда.

В августе Лера Кудрявцева вновь стала мамой. У ведущей и ее супруга Игоря Макарова родилась дочка Мария. После беременности знаменитость пришла в форму в рекордные сроки, уже через три недели после родов она вернулась к работе и даже блистала на «Новой волне» в Сочи, а поклонники с удивлением замечали, что, несмотря на плотный рабочий график и заботы о малышке, она заметно постройнела и похорошела.

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Конечно, для того, чтобы сохранить идеальные формы, Кудрявцева старается питаться правильно, но недавно она все-таки не выдержала строгой диеты. В блоге артистки в Instagram появилось фото, на котором можно увидеть сытный обед из сети ресторанов фастфуда. «Психанула», – коротко подписала снимок ведущая.

Фото: Instagram@leratv

Впрочем, всерьез испортить фигуру у Леры вряд ли получится. Ранее звезда «Секрета на миллион» призналась, что во время беременности не набирает вес, как большинство женщин, а, наоборот, теряет килограммы. В любом случае, в праздничную новогоднюю ночь артистка будет выглядеть потрясающе, пишет «7 Дней».

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