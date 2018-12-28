Татьяна Навка объяснила, почему выбрала сказку «Аленький цветочек» для нового шоу

Фигуристка призналась, что с этим произведением у нее связаны детские воспоминания.

Татьяна Навка — знаменитая российская фигуристка. Она несколько лет подряд участвовала в шоу «Ледниковый период», а теперь занимается ледовыми постановками. В прошлом году оглушительный успех получило ее шоу «Руслан и Людмила». Спортсменка и ее команда к этой зиме подготовили новый проект по известной сказе Сергея Аксакова «Аленький цветочек». 27 декабря в Москве состоялась премьера новой постановки.

Поддержать Навку пришли знаменитости, коллеги, друзья, а также родные. Супруг Дмитрий Песков, их дочь Надежда и старшая наследница фигуристки Александра Жулина тоже были замечены среди зрителей. Гости внимательно следили за тем, что происходило на ледовой арене. Фигуристы исполняли сложнейшие трюки на льду, а декорации произвели впечатление не только на детей, но и на взрослых. Татьяна с удовольствием дала интервью Teleprogramma.pro. Спортсменка рассказала об успехах своей дочери Саши в учебе, а также объяснила, почему именно сказку про чудовище она выбрала для своего шоу.

«„Аленький цветочек“ — моя любимая сказка, так что с выбором нового произведения для постановки помогли определиться воспоминания из детства. Хочется, чтобы люди увидели красивую историю любви необыкновенного Чудовища и прекрасной Настеньки», — поделилась Навка. Она отметила, что ее удивил тот факт, что не все дети в нашей стране знают эту сказку, но зато большинство из них видели фильм Beauty and the Beast («Красавица и Чудовище»). Фигуристка надеется, что ее новая постановка с оригинальными световыми решениями, зажигательными и чувственными танцами, красочными костюмами оживит интерес к этой сказке.