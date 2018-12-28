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Ольга Сюткина стала экспертом в новом фильме о русской кухне

Ольга Сюткина стала экспертом в новом фильме о русской кухне Сюткина стала экспертом нового документального фильма на канале "Культура". www.facebook.com
Известный кулинар и историк консультировала создателей картины для канала «Культура».

Историк, кулинар и автор и колумнист «Телепрограммы» Ольга Сюткина накануне Нового года обрадовала своих поклонников новостями о новом фильме. Она приняла участие в съемках картины об истории русской кухни для канала «Культура». Известный кулинарный эксперт консультировала создателей документального сериала, и даже организовывала съемки.

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«Надеюсь, все это вместе даст разумное представление об эволюции русской кулинарии. Без всех этих балаганных косовороток и онучей, медведей и балалаек», — написала Сюткина на своей странице в facebook. Она добавила, что фильм будет разбит на четыре серии, а показывать будут «в самый прайм-тайм».

Так, в первой серии будет рассказываться о русских застольях, при этом, охват будет большим — более 3 тысяч лет истории. Во втором эпизоде можно будет узнать о напитках. Третья серия будет посвящена тем эпизодам в истории, когда приходилось выживать, она о «голодной кухни», а заключающий эпизод об истории различных блюд.

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Ольга Сюткина стала экспертом в новом фильме о русской кухне
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